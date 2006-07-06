Началась двухдневная рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область

Глава государства ознакомится с работой перерабатывающей промышленности области, ходом модернизации и технического перевооружения предприятий, посетит объекты здравоохранения. Во второй половине дня Президент побывает на Витебской птицефабрике, которая является одной из крупнейших в стране и единственной в области, где мясо птицы производится на промышленной основе. На предприятии идет масштабная реконструкция и техническое переоснащение всех производственных объектов, внедряются новейшие достижения науки. Это позволило за последние пять лет удвоить производство мяса бройлеров. Ежемесячно Витебская птицефабрика производит тысячу тонн высококачественной мясной продукции, пятая часть которой поставляется на экспорт.