Начал работать информационный центр Центризбиркома

За ходом избирательной кампании в Беларуси следят сотни журналистов. Вся сведения о голосовании поступают информационный центр Центральной избирательной комиссии. Традиционно он разместился во Дворце республике. Около полутысячи аккредитованных журналистов получают оперативную информацию о ходе голосования. В одном из залов установлены специальные мониторы. Каждые два часа на них будут появляются новые данные о ходе выборов в регионах и по республике в целом. В течение дня для всех аккредитованных журналистов будут организованы пресс-конференции руководства Центризбиркома.