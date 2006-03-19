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Начал работать информационный центр Центризбиркома

19 марта 2006 08:53
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За ходом избирательной кампании в Беларуси следят сотни журналистов. Вся сведения о голосовании поступают информационный центр Центральной избирательной комиссии. Традиционно он разместился во Дворце республике. Около полутысячи аккредитованных журналистов получают оперативную информацию о ходе голосования. В одном из залов установлены специальные мониторы. Каждые два часа на них будут появляются новые данные о ходе выборов в регионах и по республике в целом. В течение дня для всех аккредитованных журналистов будут организованы пресс-конференции руководства Центризбиркома.

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