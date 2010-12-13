Наблюдатели от СНГ в Беларуси отмечают высокий уровень подготовки к голосованию на президентских выборах

В штабе миссии также говорят о спокойном и деловом ходе предвыборной агитации и профессиональной работе Центризбиркома.

От Содружества Независимых Государств аккредитовано более 320 наблюдателей, 41 из которых — на долгосрочной основе. Они анализируют ход предвыборной агитации, а также ведут мониторинг СМИ. Кроме того, изучают условия для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, и организации массовых мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ:

Жалобы, которые поступают в избирательные, органы власти, рассматриваются — их немного. По нашим оценкам, процесс избирательной кампании проходит нормально.