Наблюдатели от СНГ прокомментировали ход президентских выборов в Беларуси

Самая оперативная информация о ходе голосования на выборах будет стекаться в информационный центр ЦИК. Здесь проходят пресс-конференции с участием главы и членов Центризбиркома.

Для работы на выборах аккредитованы более тысячи журналистов. Среди иностранных – представители известных и крупных СМИ. В белорусской группе – свыше 350 человек.

Впервые пресс-конференции из информационного центра транслируются в интернете. Проводятся видеоконференции с представителями региональных избиркомов. Все это организовано для того, чтобы журналисты и международные наблюдатели могли получить полную картину хода голосования.

Следят за выборами на этот раз около тысячи зарубежных наблюдателей, почти половина из них представляют миссию БДИПЧ ОБСЕ, и около трех сотен представителей СНГ. Кстати, Беларусь по количеству международных наблюдателей на каждый избирательный участок держит первое место в мире.

Руфат Атакиши Оглы Кулиев, международный независимый наблюдатель (Азербайджан):

Хочу отметить довольно высокую активность избирателей, высокий профессионализм избирательных комиссий, благожелательность. Удалось побеседовать с некоторыми избирателями: отмечаю высокое понятие гражданского долга. На этот час выборы проходят вполне легитимно, вполне демократично. На мой взгляд, они отвечают международным стандартам.

Наира Зограбян, международный независимый наблюдатель (Армения):

Утром я посетила семь участков. Мной ничего не было обнаружено, все было спокойно, мирно, в рамках закона. Мои коллеги тоже констатируют, что никаких нарушений не было замечено.

Во Дворце Республики за выборами следят сотни журналистов, всего аккредитовано более тысячи акул пера. Две трети из них — представители зарубежных СМИ. Следят за выборами также политологи и эксперты.

Юрий Царик, руководитель Белорусской группы развития, политолог:

Безусловно, нынешняя избирательная кампания проходит в беспрецедентной атмосфере и по беспрецедентному сценарию для современной Беларуси. Это не только максимальное количество кандидатов, это не только крайне лояльное отношение властей к поведению альтернативных кандидатов. Но это и в целом атмосфера в обществе, огромный интерес всех слоев населения к проводимой кампании.

Григорий Соколовский, первый заместитель председателя Белорусского союза журналистов:

Я встречался с некоторыми журналистами, в частности, российскими. Они говорят, что таких условий они не встречали. Все создано для того, чтобы люди работали. Здесь и техника, и обслуживание, и наша белорусская доброжелательность.

Кстати, журналистам, видимо, придется здесь сегодня ночевать. Несмотря на то, что на официальном аккредитационном удостоверении время работы инфоцентра указано до полуночи, Дворец Республики будет работать до тех пор, пока председатель Ценртризбиркома не объявит предварительные результаты голосования. Итоговая пресс-конференция может состояться и в четыре утра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».