Наблюдатели от ОБСЕ: Мы только наблюдаем за выборами, не сравнивая их с другими странами

В нынешней политической кампании отмечено значительное движение вперёд. Это заявил сегодня руководитель миссии наблюдателей от ОБСЕ, посол Герт Аренс, получая удостоверение в Центризбиркоме.

Он поблагодарил за высокий уровень сотрудничества и подчеркнул, что изменения в избирательном законодательстве способствуют демократизации всего процесса. В частности, это касается работы наблюдателей на участках и подсчёта голосов. Представителям миссии вручён целый пакет документов, необходимых для работы в Беларуси.

Герт Аренс, руководитель миссии наблюдателей от ОБСЕ:

Для наблюдателей важен, к примеру, процесс подсчета голосов. В последнее время, должен отметить, здесь наметился большой прогресс. Если по этому вопросу улучшения будут и дальше, для нас это будет свершением.

Еще один вопрос — предварительное голосование, где необходимо обеспечить надежность. Здесь мы тоже видим улучшение.

Мы только наблюдаем за выборами и не собираемся сравнивать их с другими странами, потому что везде это процесс уникален.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Он говорил о досрочном голосовании, при этом подчеркнул факт, что данный процесс соответствует международным стандартам и совершенно не вызывает у ОБСЕ никаких возражений против его применения. Что зачастую некоторыми политическими силами это выдается совершенно иначе. Что же касается мер по усилению контроля за досрочным голосованием, то они сделаны.