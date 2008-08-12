Наблюдатели ОБСЕ готовы оценивать парламентские выборы в стране

Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии со всеми нормами и правилами, свободно и демократично.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ надеется, что для этого белорусские власти создадут все условия. Об этом сегодня заявили представители миссии на встрече с журналистами. Всего в Минске работают 15 международных экспертов. А с 19 августа в разные регионы страны будет направлен еще 41 долгосрочный наблюдатель.

В ближайшее время руководство миссии намерено встретиться со многими из кандидатов в депутаты. Для обеспечения прозрачности выборов миссия ОБСЕ намерена регулярно встречаться "с органами, организующими выборы". В частности, с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым и председателем ЦИК Лидией Ермошиной. Итоговый отчет миссии о парламентских выборах будет готов через 8 недель после их окончания.

"Были сделаны заявления на всех уровнях белорусских властей, включая Президента Лукашенко, о том, что выборы пройдут с принципами и нормами ОБСЕ, - заявил Герт Аренс, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. - Сейчас еще слишком рано делать какие-то заявления по этому поводу. Мы надеемся, что так все и произойдет. Мы подходим к процессу оценки открыто и будем делать это справедливо".

