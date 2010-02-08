Подсчёт электронных протоколов продолжается, на данный момент обработано 98,5%. Но чем ближе к концу, тем медленнее идёт процесс, зато более явной становится тенденция увеличения отрыва Виктора Януковича от Юлии Тимошенко.

Они и не удивительно, потому как последними присылают свои протоколы комиссии Луганска и Автономной Республики Крым — регионов традиционно отдающих предпочтение Януковичу. За пока ещё лидера оппозиции — 48,6% голосов, за пока ещё премьера Юлию Тимошенко — 45,81%, то есть разрыв увеличился до 2,8%.

Тем временем, свои наблюдения продолжают делать наблюдатели и Комитет избирателей Украины. Они отмечают, что чего-то серьёзного, вроде фальсификаций, переписывания протоколов и массового вбрасывания бюллетеней, они в день выборов не наблюдали. Из нарушений отмечают подвоз людей на участки на востоке страны, а на западе — голосование с паспортами отсутствующих в Украине людей, так называемое «семейное» голосование. Но эти случаи не имели массового характера. Кое-где, конечно, выносили бюллетени, кое-где даже использовали ручки с бесцветными чернилами — всё это было, скорее, исключением.

Наблюдатели эти выборы признали безоговорочно, а вот признает ли их Юлия Тимошенко — в этом вопрос. На 17.00 у неё была запланирована пресс-конференция в Кабмине, но стало известно, что её перенесли на завтра. Скорее всего, Тимошенко просто ждёт, когда будут обработаны все 100% электронных протоколов.