На заявления Тимошенко Янукович никак не отреагировал

Недавний оппонент Виктора Януковича на выборах выступила на заседании Кабинета министров. А накануне, Юлия Тимошенко попыталась сыграть ва-банк.

Обсуждать предстоящую посевную Юлия Тимошенко пришла, как всегда, в безупречном платье. Сегодня в розовом. Но большая черная роза на груди буквально кричит: явка безнадежно провалена. На эту среду у нее были совсем другие планы. Еще накануне БЮТ обратился в парламент с просьбой срочно проголосовать за отставку премьера. В этом есть скрытый смысл. Правда, Верховная Рада этот самый смысл поняла, и собирать внеочередное заседание не стала.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины:

– Я знаю, что никто из вас – людей, которые прожили этот сложный период для страны – за власть не держится. Не держится за кресло. Именно поэтому мы были инициаторами того, чтобы сегодня рассмотреть вопрос об отставке правительства.

Логика столь неожиданного шага проста. Рубить сук, на котором сидит сама Тимошенко, это своеобразный ва-банк. За отставку премьера нужно собрать, как минимум, 226 голосов. На то что, что их будет меньше и рассчитывала Тимошенко. Ведь такое «удачное» голосование – это иммунитет еще на полгода. По Конституции поднимать вопрос о доверии премьеру можно лишь раз в сессию, а следующая сессия соберется лишь летом.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований:

– Тимошенко не может и не должна себе позволять выражения типа «Янукович – не наш президент». Потому, что это очень рискованно для страны с серьезным расколом между Западом и Востоком. Тимошенко должна прекратить это безобразие. Она должна либо уходить в оппозицию, либо искать какой-то иной способ. Но она обязана признать результаты выборов.

На заявления Тимошенко сам Янукович сегодня никак не отреагировал. Новоизбранный президент готовится встречать многочисленные иностранные делегации. Все они приедут 25 февраля на инаугурацию. Правда, пообщаться со всеми у Януковича попросту не будет времени. Сразу после большого приема в Украинском доме, где всех обещают накормить настоящим салом, Янукович улетает в Донецк на футбол.

Сама церемония будет скромной. Учитывая экономическое положение в стране – никаких излишеств. Но рота почетного караула обязательно пройдет перед новым главнокомандующим. Вчера у Президентской резиденции прошла генеральная репетиция. Но журналистов туда не пустили. Единственное, что удалось узнать – это то, что маршировать будут «гусиным шагом».

Игорь Позняк, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Киев.