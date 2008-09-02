На заседании совета Россия-НАТО в Брюсселе обсудят ситуацию на Кавказе

Встреча пройдет в том же русле, что и саммит ЕС. Накануне поздно вечером участники саммита Евросоюза отказались вводить санкции против России. ЕС подтвердил намерение продолжать партнерские отношения с Москвой и обещал Грузии помощь. Союз также выступил за приостановку переговоров о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока все российские войска не покинут Грузию, и за определение статуса Абхазии и Южной Осетии на международных переговорах.