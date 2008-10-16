На заседании Совбеза Президент Беларуси сделал ряд заявлений, касающихся европейской и региональной безопасности

"Миру необходим новый договор о европейской безопасности", – считает Александр Лукашенко.

В частности глава государства подчеркнул, что баланс сил в Европе нарушен, и не по вине Беларуси. "Расширение НАТО на Восток стало уже тенденцией", – с сожалением констатировал Президент Александр Лукашенко.

У стран постсоветского пространства давно появился свой ответ небезопасному миру. Организация договора о коллективной безопасности – силовая структура, которая объединила 7 стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Под четырехбуквенной аббревиатурой ОДКБ скрываются технологии нейтрализации возникающих вызовов и угроз коллективной безопасности.

Чуть более месяца прошло с недавней, московской, сессии ОДКБ. Президенты силовой семерки в столице России определили ориентиры на будущее с учетом современных угроз безопасности. Озвучили и задокументировали новые шаги по углублению коалиционного военного строительства на постсоветском пространстве. 7 стран организации Договора о коллективной безопасности – это около 70% территории бывшего СССР. ОДКБ уже называют реальным противовесом другим военно-политическим блокам.

Министерство обороны, МИД, МВД, МЧС, Госпогранкомитет – вся военно-силовая составляющая государства представлена первыми лицами на заседании Совбеза. Мероприятие почти закрытого характера. В открытом формате только протокол: и на нем Президент озвучил ряд позиций по европейской и региональной безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул: напряженность в Европейском регионе обостряется. И потому сейчас крайне необходим новый договор о европейской безопасности.

Глава государства назвал несостоятельной существующую архитектуру европейской безопасности. Обозначились новые риски и угрозы как Союзному государству Беларуси и России, так и другим братским странам, отметил Президент. Запад и дальше не откажется от попыток навязать однополярный мир, уверен Александр Лукашенко.

"Баланс сил в Европе нарушен, и не по вине Беларуси. Расширение НАТО на Восток стало уже тенденцией", – с сожалением констатировал Александр Лукашенко. И на повестке дня – прием в НАТО Украины. Выход США из договора по ПРО и развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили напряженность в регионе. Подводя итог, Президент подчеркнул: эти реалии безусловно должны учитываться в первую очередь в интересах укрепления нашего государства и обеспечения его безопасности.