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На заседании Президиума Совета Министров рассмотрели проект Кодекса об образовании

04 сентября 2007 09:12
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Инновации - главный приоритет развития национальной системы образования.

В кодексе нет концептуальных изменений действующего законодательства. Он лишь закрепляет ряд принятых ранее нормативных актов. Документ призван обеспечить надлежащее качество образования и его доступность.

Кодекс об образовании основан на национальных особенностях, однако учтены опыт и нормы международного права. Структурно кодекс подразделяется на две части: первая призвана закрепить общеполагающие нормы правового регулирования общественных отношений в сфере образования; во вторую включены все вопросы, касающиеся уже конкретно каждого типа образования, например, дошкольного.

В кодексе впервые послевузовское образование рассматривается как самостоятельный уровень подготовки кадров. Также  в документе законодательно закреплена поддержка детей, находящихся в социально опасном положении.

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