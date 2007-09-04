На заседании Президиума Совета Министров рассмотрели проект Кодекса об образовании

Инновации - главный приоритет развития национальной системы образования.

В кодексе нет концептуальных изменений действующего законодательства. Он лишь закрепляет ряд принятых ранее нормативных актов. Документ призван обеспечить надлежащее качество образования и его доступность.

Кодекс об образовании основан на национальных особенностях, однако учтены опыт и нормы международного права. Структурно кодекс подразделяется на две части: первая призвана закрепить общеполагающие нормы правового регулирования общественных отношений в сфере образования; во вторую включены все вопросы, касающиеся уже конкретно каждого типа образования, например, дошкольного.



В кодексе впервые послевузовское образование рассматривается как самостоятельный уровень подготовки кадров. Также в документе законодательно закреплена поддержка детей, находящихся в социально опасном положении.

