На выполнение боевых задач есть четыре дня

В Беларуси командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил нашей страны. В течение четырех дней соединения и воинские части будут отрабатывать учебные задачи по управлению войсками при подготовке и ведении оборонительных операций. В высшую степень боевой готовности приведены управление ракетных войск и артиллерии, а также 51-я смешанная гвардейская артиллерийская группа. Активная фаза учения состоится 17 мая на Гожском полигоне под Гродно.