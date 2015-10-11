Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • На выходе из участков в Беларуси проводятся экзит-поллы Института социологии Национальной академии наук, австрийского Института сравнительных социальных исследований, Молодежной лаборатории социологических исследований

На выходе из участков в Беларуси проводятся экзит-поллы Института социологии Национальной академии наук, австрийского Института сравнительных социальных исследований, Молодежной лаборатории социологических исследований

11 октября 2015 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На выходе из участков в Беларуси  проводятся экзит-поллы. То есть - опросы избирателей. Полученные при этом данные позволяют прогнозировать исход выборов. Опрашивают проголосовавших представители трёх аккредитованных  организаций - Института социологии Национальной академии наук, австрийского Института сравнительных социальных исследований, а также Молодежной лаборатории социологических исследований — в данном случае интервьюеры - девушки и юноши - работают более чем на трёх сотнях участков по всей стране, опросить планируют более 42 тысяч человек.

Приняты строгие меры конфиденциальности информации — избирателей просят называть только цифру, под которой значится фамилия кандидата, листы опросов не показывают никому, все данные там зашифрованы.

Алеся Винник, заместитель руководителя Молодежной лаборатории социологических исследований:
Они суммируют свои данные, оглашают сумму путем звонка в республиканский штаб. Все цифры аккумулируются здесь. Цифры поступают в закодированном виде, ребята не называют участок, они называют определенную кодировку. Ключ к этой кодировке имеется только у нескольких человек – это руководители лаборатории, который осуществляют подсчет.   

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходит голосование 11 октября в Гомеле?
11 октября 2015 10:30

Как проходит голосование 11 октября в Гомеле?

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина: В цифре 36% досрочно проголосовавших ничего поразительного нет
11 октября 2015 08:38

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина: В цифре 36% досрочно проголосовавших ничего поразительного нет

Николай Лозовик, секретарь ЦИК: Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии
11 октября 2015 08:30

Николай Лозовик, секретарь ЦИК: Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии