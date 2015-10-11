На выходе из участков в Беларуси проводятся экзит-поллы Института социологии Национальной академии наук, австрийского Института сравнительных социальных исследований, Молодежной лаборатории социологических исследований

На выходе из участков в Беларуси проводятся экзит-поллы. То есть - опросы избирателей. Полученные при этом данные позволяют прогнозировать исход выборов. Опрашивают проголосовавших представители трёх аккредитованных организаций - Института социологии Национальной академии наук, австрийского Института сравнительных социальных исследований, а также Молодежной лаборатории социологических исследований — в данном случае интервьюеры - девушки и юноши - работают более чем на трёх сотнях участков по всей стране, опросить планируют более 42 тысяч человек.

Приняты строгие меры конфиденциальности информации — избирателей просят называть только цифру, под которой значится фамилия кандидата, листы опросов не показывают никому, все данные там зашифрованы.

Алеся Винник, заместитель руководителя Молодежной лаборатории социологических исследований:

Они суммируют свои данные, оглашают сумму путем звонка в республиканский штаб. Все цифры аккумулируются здесь. Цифры поступают в закодированном виде, ребята не называют участок, они называют определенную кодировку. Ключ к этой кодировке имеется только у нескольких человек – это руководители лаборатории, который осуществляют подсчет.