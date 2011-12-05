На выборах в Молодежную палату при Мингорсовете впервые в Беларуси применят праймериз – выборы с помощью Интернет-голосования

Новости Беларуси, Минск. Для этого создан специальный сайт. Более 300 школьников уже подали заявку.

Для Вероники Павловской политика, как хобби. Сменить школьный портфель на депутатский девушка решилась еще в восьмом классе. Круглая отличница вспоминает, как волновалась, выступая в овальном зале перед депутатами. А сейчас некоторые ее идеи уже реализованы. Именно она, к слову, инициировала фестиваль уличной музыки, который прошел в День города.

Вероника Павловская, заместитель председателя Молодежной палаты при Мингорсовете:

Одна из моих идей, которая была реализована в Молодежной палате второго созыва, – проект о предоставлении учащимся возможности принимать участие в нескольких олимпиадах в течение одного учебного года. Раньше этого сделать было нельзя. И эту идею поддержали.

А у Владимира Ковалева парламентарского опыта поменьше. Зато идей – хоть отбавляй. 11-классник предлагает усовершенствовать систему образования и молодежного предпринимательства. У парня есть уже и свой слоган. В предвыборную гонку вступает с уверенностью.

Владимир Ковалев, кандидат в депутаты Молодежной палаты при Мингорсовете:

Будем агитировать, ходить по школам, по вузам, расклеивать листовки, встречаться с избирателями.

Каждый кандидат в депутаты должен прислать свою автобиографию, предвыборную программу и видеообращение к избирателям.

А уже 6 декабря начнется предварительное голосование, так называемый праймериз, которое в Беларуси на выборах в принципе будет применяться впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Василек, главный специалист Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Голосование проходит ровно неделю, через неделю по каждому округу мы будем видеть кто лидер. Проголосовать можно один раз с одного компьютера в одном округе.

Один избирательный округ – это несколько соседних школ или вузов. Всего в городе 57 округов. Организаторы молодежных выборов уже получили 350 заявок от кандидатов. Каждое – с предвыборным обращением. Кто-то из будущих парламентариев делает ставку на образование, кто-то – на здравоохранение.

От избирателей будет зависеть, кто представит их округ на выборах. После голосования в ход пойдет предвыборная агитация. Юные политики смогут использовать точно такие же средства, как и на настоящих выборах: плакаты, призывы, листовки и даже дебаты. А единым днем голосования станет 23 декабря.

Юрий Чечукевич, председатель постоянной комиссии по молодежной политике и связям с общественными организациями Мингорсовета:

Второй этап: в каждой школе будет стоять урны, кабинки – все то, что мы вчера могли наблюдать в России. Поэтому второй этап максимально похож на реальные выборы.

Всего в Молодежную палату при горсовете предстоит избрать 57 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже в январе на школьных каникулах избранные депутаты проведут первую сессию.