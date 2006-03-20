На выборах победил Александр Лукашенко

Согласно предварительным итогам голосования, процент избирателей, поддержавших действующего главу белорусского государства, составил 82,6%. В Брестской области за А.Лукашенко проголосовали 82,6% избирателей, в Витебской - 82,9%, в Гродненской - 83,8%, в Гомельской - 90,3%, в Минской - 81% голосов, в Могилевской - 88,5%, в Минске - 70,7% избирателей. За Александра Милинкевича отдали свои голоса 6% избирателей, за Сергея Гайдукевича - 3,5%, за Александра Козулина - 2,3%. Об этом в 2.40 20 марта сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в ходе пресс-конференции в информационном центре ЦИК.