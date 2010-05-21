На встрече премьеров в России Беларусь будет настаивать на отмене пошлин на нефть и нефтепродукты

В Санкт-Петербурге сегодня три важные встречи – заседание Совета глав правительств стран СНГ, переговоры в рамках Межгоссовета ЕврАзЭс и Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Сейчас идет формирование правовой базы тройки. Всего необходимо подготовить 18 проектов документов, 8 уже одобрено комиссией, еще три – на подходе.

На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС, который выполняет функции высшего органа Таможенного союза, премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский подчеркнул, что «работа экспертов создает благоприятные условия для отношений по выравниванию вопросов текущей повестки дня. Важно, что стороны движутся по созданию единого таможенного тарифа, единой таможенной территории, и есть желание максимально сблизить позиции и работать без ограничений и изъятий».

На заседании глав правительств стран Содружества будет рассмотрено около 20 вопросов. Тема энергетики станет одной из основных. Ожидается подписание документов о формировании общего электроэнергетического рынка. Кроме того, премьер-министры обсудят расширение транспортной инфраструктуры для увеличения экспорта нефти и газа в третьи страны через территорию СНГ.

Самым напряженным может оказаться заседание органа Таможенного союза. Белорусская сторона, к примеру, намерена отстаивать свою принципиальную позицию в отмене пошлин на нефть и нефтепродукты, а также сохранения ставок таможенных сборов на автомобили. Задача участников встречи – максимально сблизить свои позиции по всем вопросам.