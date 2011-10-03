На территории Польши в секретных тюрьмах ЦРУ пытали подозреваемых в терроризме

Польские власти вот уже несколько лет на вопросы о секретных тюрьмах ЦРУ на подотчетной территории отвечали: мол, нет и не было никогда.

Накануне лживость этого утверждения официальной Варшавы подтвердило уже и официальное польское телевидение, а следом — другие европейские СМИ.

Интернет-издание Delfi.Lt (Литва):

Журналистам польского телевидения удалось раздобыть информацию, подтверждающую, что на территории страны работают секретные тюрьмы ЦРУ – такое сообщение прозвучало на общественном телевидении TVP1. Комиссар ЕС Томас Хаммарберг заявил о том, что уже известно, какие именно лица содержались в этих тюрьмах и какие методы были применяемы во время допросов. Журналистам удалось узнать информацию [и] о том, что во время следствия [в Польше] заключенные подвергались пыткам.

Впрочем, впервые о секретных тюрьмах ЦРУ в Польше и Румынии, как и вообще о программе, в рамках которой 14 стран ЕС помогали США нарушать так сильно почитаемые на словах в ЕС и США права человека, заговорили еще в 2006 году. Доказательств хватило, чтобы Генассамблея ООН запретила подобную порочную практику якобы борьбы якобы с терроризмом. Польские власти, имея за спиной большого американского брата, тогда от обвинений откреститься смогли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Боровик, политолог:

Если какие-то решения принимаются, то хорошо, когда и национальное правительство, и сами поляки это решают. Но, к сожалению, не всегда мы видим, что государства-участники Европейского союза самостоятельны в своих решениях. Иногда из-за океана приходит сигнал, и согласно сигналу принимаются те или иные решения.

Хотя, как считают эксперты, и после нынешнего уже окончательного и неопровержимого доказательства вины, виновные головы в Варшаве полетят вряд ли. Ведь, следуя логике «что охраняешь, то имеешь», Польша и другие радетели за права человека с подачи США, которым это выгодно, могут позволить себе эти самые права иметь. Или во всяком случае, трактовать их по своему усмотрению, обвиняя время от времени остальных в их несоблюдении.

Алексей Беляев, политолог:

Если есть указание вышестоящих политических органов того же Евросоюза или США относительно того, что ради защиты интересов этих стран, надо пожертвовать правами человека, это будет, безусловно, сделано.

А значит, и новые разоблачения игр официальной Варшавы в неофициальную мировую политику скорее всего не за горами.