Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • На сутки жизнь в стране практически замрёт: встанет весь общественный транспорт, прервется железнодорожное, морское и воздушное сообщение

На сутки жизнь в стране практически замрёт: встанет весь общественный транспорт, прервется железнодорожное, морское и воздушное сообщение

05 октября 2011 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Греция готовится к одной из самых масштабных за последнее время забастовок. Уже отменены все международные авиарейсы. Закрыты почти все государственные учреждения: банки, школы, университеты, больницы. Участники акции протеста возмущены планами правительства сократить 30 тысяч госслужащих. На такие меры власти Греции решили пойти, чтобы получить очередной транш финансовой помощи от ЕС.

Другие новости рубрики

Все новости
05 октября 2011 07:54

Российские журналисты с пресс-туром находятся в Гомельской области

04 октября 2011 09:01

Украинский боксер Виталий Кличко будет баллотироваться в президенты страны

04 октября 2011 05:50

Парламентская делегация Эстонии посетит с визитом Беларусь