На сутки жизнь в стране практически замрёт: встанет весь общественный транспорт, прервется железнодорожное, морское и воздушное сообщение

Греция готовится к одной из самых масштабных за последнее время забастовок. Уже отменены все международные авиарейсы. Закрыты почти все государственные учреждения: банки, школы, университеты, больницы. Участники акции протеста возмущены планами правительства сократить 30 тысяч госслужащих. На такие меры власти Греции решили пойти, чтобы получить очередной транш финансовой помощи от ЕС.