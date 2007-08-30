На совещании у Президента рассмотрели вопросы развития Парка высоких технологий

Строительство Парка высоких технологий в Беларуси будет начато уже в начале 2008 года.

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 30 августа на совещании, посвященном развитию технопарка. Глава государства поручил до конца декабря завершить все организационные работы и переговоры с инвесторами- застройщиками.

Президенту представили два варианта IT-парка. Александр Лукашенко предложил объединить два эскизных проекта в один. Он потребовал, чтобы в ходе сооружения инфраструктуры белорусского аналога "Силиконовой долины" рационально совместили интересы 3 сторон: государства, потенциального застройщика и резидентов.

Самый амбициозный белорусский проект. Новое слово в имидже Беларуси. Тема глобальна, потому и обсуждается на таком - высоком уровне. В Резиденции Главы государства - макеты застройки территории Парка высоких технологий, плакаты и схемы, в компьютерном варианте - выкладки и расчеты.

Основной докладчик - Валерий Цепкало. Самый молодой белорусский чиновник, променявший коридоры президентской администрации на стены парка. Парк высоких технологий - его идея. Впервые озвучил её Валерий Вильямович в 2004 году. Перед руководством всей страны и перед чиновниками самых различных рангов. На семинаре в Витебске с большой трибуны 39-летний Валерий Цепкало заявил: у Беларуси будет своя "Силиконовая долина". Тогда же и заручился поддержкой Президента. В итоге, Александр Лукашенко взял под личный контроль реализацию этого необычного проекта.

Вопреки мнению скептиков, Беларусь быстро начала двигаться в этом направлении и развивать свою IT - индустрию. Нужны были площади под строительство - их выбирали тоже вместе с Президентом. Александр Лукашенко, подписав декрет о создании Парка высоких технологий, побывал на предполагаемом месте строительства - в Минске, за территорией микрорайона Уручье.

Сегодня Президенту представили два макета. Отличаются ценой и особенностями застройки. Один тяготеет к высоткам в несколько десятков этажей, другой - более приземленный. Первый стоимостью 500 миллионов евро с территорией порядка 550 тысячи квадратных метров. Другой, более компактный вариант на 250 тысячи квадратных метров, оценивается в 250 миллионов евро. Сегодня есть несколько групп инвесторов из США, Японии, Турции, ЮАР, которые готовы профинансировать застройку Парка.

Белорусскому Парку высоких технологий чуть больше года. Несмотря на молодость, уже популярен среди аналогичных структур в мире. Потенциальные резиденты - не только среди отечественных программистов, но и среди зарубежных. Аналог "Силиконовой долины" местом работы уже выбрали 3 260 человек. Здесь ставка на молодость: 65% работающих меньше 30 лет. Директор администрации парка и глава Национальной академии наук в один голос заявляют: в Беларуси нужна IT-академия, для переподготовки кадров на более высоком уровне и повышения квалификации IT-специалистов.

Дискуссии о высоких технологиях длились 2,5 часа. Но все участники совещания оказались едины во мнении: в этом деле нужно ускоряться, зарубежные конкуренты подпирают. Белорусский Парк высоких технологий - проект амбициозный. Самый молодой в Европе сегодня. А через каких-то пару лет планирует стать ведущим технопроектом в Центральной и Восточной Европе. Уже сейчас белорусский Парк высоких технологий завоевал право называться родоначальниками современной белорусской IT - индустрии.

Строительство Парка высоких технологий в Беларуси необходимо начать в самом начале 2008 года, заявил Александр Лукашенко по итогам совещания. Глава государства поручил до конца декабря завершить все организационные работы и переговоры с инвесторами-застройщиками.

