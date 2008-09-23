На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудят мировой финансовый кризис, а также ситуацию вокруг Южной Осетии

В общеполитической дискуссии примут участие более 120 глав государств, правительств и дипломатических ведомств. Официальную позицию Кремля по военному конфликту в Южной Осетии представит глава российского МИДа Сергей Лавров. Помимо ситуации на Кавказе в повестке 63-й сессии Ген-ассамблеи - борьба с международным терроризмом, помощь бедным странам, кооперация в энергетической сфере. Предстоит также серьёзный разговор о реформировании Совета безопасности ООН.