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На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудят мировой финансовый кризис, а также ситуацию вокруг Южной Осетии

23 сентября 2008 08:23
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В общеполитической дискуссии примут участие более 120 глав государств, правительств и дипломатических ведомств. Официальную позицию Кремля по военному конфликту в Южной Осетии представит глава российского МИДа Сергей Лавров. Помимо ситуации на Кавказе в повестке 63-й сессии Ген-ассамблеи - борьба с международным терроризмом, помощь бедным странам, кооперация в энергетической сфере. Предстоит также серьёзный разговор о реформировании Совета безопасности ООН.

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