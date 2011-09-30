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На саммите «Восточного партнерства» пять постсоветских стран выступили против итоговой декларации с пунктом, критикующим Беларусь

30 сентября 2011 13:30
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Саммит «Восточного партнерства» в Варшаве завершился.

Готовилась итоговая декларация с отдельным пунктом, критикующим Беларусь. Однако пять постсоветских стран, наших коллег по проекту, проголосовали против этого. Таким образом, странам ЕС не удалось продвинуть свою позицию.

Тем временем, была принята отдельная декларация по Беларуси, которая не является итоговым документом и отражает мнение только одной стороны. Беларусь благодарна коллегам по партнерству за твердую позицию. Очевидно, что единства на саммите нет.

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