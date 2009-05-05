На саммит «Восточного партнерства» поедут...

Александр Лукашенко принял решение о составе делегации на Саммит «Восточное партнёрство», который пройдёт в Праге 7 мая.

Республику Беларусь будут представлять: первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко и министр иностранных дел Сергей Мартынов. Как отметил в своем комментарии Сергей Мартынов, приглашение на саммит инициативы «Восточное партнёрство» ЕС было передано лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Поскольку содержание «Восточного партнёрства» сугубо прикладное и охватывает социально и экономически значимые направления сотрудничества – торговля, энергетика, транспорт, миграция и другие – его курирование отнесено к компетенции Правительства.

Соответственно, официальная белорусская делегация сформирована в составе первого заместителя Премьер-министра и министра иностранных дел.

– Мы исходим из необходимости равного и недискриминационного участия в «Восточном партнёрстве» всех шести соответствующих стран региона. Реализация инициативы должна служить укреплению единства европейского континента без образования новых разделительных линий и сфер влияния, – подчеркнул в своём комментарии Сергей Мартынов.