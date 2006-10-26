На приобретение оружия белорусы обязаны предоставить перечень документов

Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят законопроект "О внесении изменений в Закон "Об оружии". Теперь в соответствии с ним для получения разрешения на приобретение гражданского оружия белорусы обязаны предоставить перечень документов: заявление, паспорт, медицинское освидетельствование и государственное удостоверение на право охоты. Сегодня в стране 168 тысяч пользователей охотничьим и спортивным оружием. А использование боевого оружия в стране запрещено.