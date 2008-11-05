На президентских выборах в США победил Барак Обама

338 к 156-ти – таков перевес голосов в пользу кандидата от демократической партии.И хотя подсчитаны еще не все бюллетени, информация с последних избирательных участков уже не повлияет на итоги. Она лишь покажет, насколько большой отрыв между кандидатами. За темнокожего сенатора голосовали на всем северо-востоке страны. За республиканца Джона Маккейна – по традиции на юге. Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, 72-летний сенатор из Аризоны признал свое поражение на выборах. Маккейн позвонил Обаме и поздравил его с победой. Это же сделал и действующий глава государства Джордж Буш. Официально Барак Обама вступит в должность в начале января следующего года. Он станет 44-м американским президентом и первым в истории страны афроамериканцем, избранным на этот пост.