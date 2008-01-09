На президентских выборах в Грузии победил Михаил Саакашвили

По данным Центризбиркома, Саакашвили набрал 52,2% голосов. Такую информацию ЦИК республики обнародовал после обработки 98% голосов избирателей.Правда, это еще не официальные данные. Последние будут опубликованы до 13 января. К этому дню оппозиция готовит массовые акции протеста, по-прежнему не признавая итогов выборов и требуя пересчета голосов. Лидеры оппозиции заявляют о том, что имеют на руках многочисленные документы, подтверждающие факты подтасовок во время подсчета голосов.