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На президентских выборах в Грузии победил Михаил Саакашвили

09 января 2008 11:53
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По данным Центризбиркома, Саакашвили набрал 52,2% голосов. Такую информацию ЦИК республики обнародовал после обработки 98% голосов избирателей.Правда, это еще не официальные данные. Последние будут опубликованы до 13 января. К этому дню оппозиция готовит массовые акции протеста, по-прежнему не признавая итогов выборов и требуя пересчета голосов. Лидеры оппозиции заявляют о том, что имеют на руках многочисленные документы, подтверждающие факты подтасовок во время подсчета голосов.

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