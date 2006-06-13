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На предстоящих выборах будет сформировано более 1600 местных Советов депутатов

13 июня 2006 07:56
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Об этом заявляют в Центризбиркоме Беларуси. На данный момент согласована предварительная дата выборов - 14 января 2007 года. Депутатами местного Совета могут быть граждане Беларуси, обладающие избирательным правом, а также граждане России, постоянно проживающие в нашей стране.
Законодательство определяет три способа выдвижения кандидатов в депутаты местного Совета - от трудового коллектива, политической партии, а также путем сбора подписей избирателей.
В Центризбиркоме отметили, что выборы будут одновременно проводиться в советы всех трех уровней: от сельских до областных.

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