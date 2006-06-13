На предстоящих выборах будет сформировано более 1600 местных Советов депутатов

Об этом заявляют в Центризбиркоме Беларуси. На данный момент согласована предварительная дата выборов - 14 января 2007 года. Депутатами местного Совета могут быть граждане Беларуси, обладающие избирательным правом, а также граждане России, постоянно проживающие в нашей стране.

Законодательство определяет три способа выдвижения кандидатов в депутаты местного Совета - от трудового коллектива, политической партии, а также путем сбора подписей избирателей.

В Центризбиркоме отметили, что выборы будут одновременно проводиться в советы всех трех уровней: от сельских до областных.