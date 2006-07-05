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На повестке дня - противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков

05 июля 2006 15:00
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Легализация преступных доходов, финансирование терроризма, Единая информационная база СНГ в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, подготовка кадров для органов внутренних дел. Эти и другие темы стали предметом обсуждения участников заседания экспертной группы Содружества.

Наиболее эффективным в структуре СНГ можно назвать сотрудничество стран в области противодействия  терроризму и легализации преступных доходов,  незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  и их прекурсоров, а также иным видам преступлений. Если в других областях жизнедеятельности Содружества есть немало спорных моментов, то здесь, перед лицом общей опасности, специалисты быстрее находят общий язык.

Едва ли не все государства-участники СНГ  после распада СССР успели на себе испытать комплекс проблем, связанных с усилением международного терроризма и экстремизма, наркотрафика и работорговли,  которые довольно легко обходят границы и законодательства стран. Специалисты в области противодействия этим явлениям на территории Содружества возлагают большие надежды на взаимное сотрудничество и обмен опытом. Как отмечают участники заседания, в этой области есть чему поучиться и у Беларуси.

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