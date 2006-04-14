На повестке дня

14 апреля Палата представителей включила в повестку четвертой сессии проект постановления о даче согласия Президента на назначение Сергея Сидорского премьер-министром Беларуси.Пленарное заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, намечено на 17 апреля. Повестка сессии также дополнена поправками в ряд законов: о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы, о растительном мире, о бухгалтерском учете и отчетности, а также в Лесной кодекс Республики Беларусь.