На пост Президента Беларуси претендуют уже 14 человек

Инициативная группа одного из участников избирательной кампании сошла с дистанции, мотивируя это тем, что уже не сможет собрать необходимые сто тысяч подписей.

Таким образом, на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 персоналий.

Ряд из них уже заявили о том, что 100 тысяч рубеж в сборе подписей преодолен. Этот этап завершится 29 октября. Однако, его итоги в Центризбиркоме подведут лишь после обработки подписных листов и проверки их на достоверность.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, необходимо иметь значительный кадровый и организационный ресурс. Нужно иметь не только желание стать кандидатом в Президенты, но и иметь хорошую команду единомышленников. Поэтому вполне логичное такое решение — он и прекратил сбор подписей. Мы можем подтвердить или опровергнуть заявления потенциальных кандидатов о количестве собранных подписей только тогда, когда районные и городские территориальные комиссии получат подписные листы, проверят достоверность подписей и передадут в Центральную комиссию.