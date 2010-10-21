Прямой эфир

На пост Президента Беларуси претендуют уже 14 человек

21 октября 2010 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Инициативная группа одного из участников избирательной кампании сошла с дистанции, мотивируя это тем, что уже не сможет собрать необходимые сто тысяч подписей.

Таким образом, на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 персоналий.

Ряд из них уже заявили о том, что 100 тысяч рубеж в сборе подписей преодолен. Этот этап завершится 29 октября. Однако, его итоги в Центризбиркоме подведут лишь после обработки подписных листов и проверки их на достоверность.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, необходимо иметь значительный кадровый и организационный ресурс. Нужно иметь не только желание стать кандидатом в Президенты, но и иметь хорошую команду единомышленников. Поэтому вполне логичное такое решение — он и прекратил сбор подписей. Мы можем подтвердить или опровергнуть заявления потенциальных кандидатов о количестве собранных подписей только тогда, когда районные и городские территориальные комиссии получат подписные листы, проверят достоверность подписей и передадут в Центральную комиссию.

Другие новости рубрики

Все новости
21 октября 2010 17:39

Итоги встречи Александра Лукашенко и Дали Грибаускайте в заголовках европейской прессы

21 октября 2010 11:49

Посольство Беларуси в Таджикистане откроется в 2011 году

А. Лукашенко: Та стена, которая выстраивалась когда-то между Евросоюзом и Беларусью, сегодня успешно разрушается
20 октября 2010 20:22

А. Лукашенко: Та стена, которая выстраивалась когда-то между Евросоюзом и Беларусью, сегодня успешно разрушается