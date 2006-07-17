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На полигоне в Ашулуке пройдут учения белорусских ПВО

17 июля 2006 14:22
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Учение войск ПВО Беларуси состоится в августе текущего года на полигоне "Ашулук" Астраханской области России, сообщает пресс-служба Министерства обороны нашей страны. С 25 июля по 18 августа в 185-м учебном центре боевого применения ВВС Российской Федерации пройдёт учение с боевой стрельбой войск Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО. В нём будут участвовать подразделения двух зенитно-ракетных бригад, авиационной базы и радиотехническое подразделение.

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