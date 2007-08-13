На полигоне "Ашулук" снова идут "бои"

Расчеты ПВО Беларуси заступили на учебное боевое дежурство на российском полигоне "Ашулук". В учениях "Боевое содружество-2007" принимают участие подразделения 120-й и 115-й зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО Беларуси. Они осуществят пуски ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук.

Также в учении примут участие 4 белорусских самолета МиГ-29 и 4 Су-27 61-й истребительной авиационной базы. Первый этап учений "Боевое содружество-2007" прошел на полигоне "ТелЕмба" в Читинской области, а третий и четвертый пройдут в конце августа, начале сентября на полигонах в Казахстане и Узбекистане.

