На пленарном заседании саммита ОБСЕ планируется выступление Александра Лукашенко

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан. 1 декабря здесь пройдет саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где, как ожидается, выступит белорусский лидер. В эти минуты в столицу Казахстана продолжают прибывать главы государств. Планируется, что за стол переговоров в Астане сядут президенты трех десятков стран.

Принимать саммит ОБСЕ для Казахстана – большая честь. Такой масштабной встречи на высшем уровне Европейская организация по безопасности и сотрудничеству не видела 11 лет. Последний раз в таком формате страны-участницы организации встречались в 1999 году в Стамбуле.

Нынешний, седьмой по счету, саммит побьет рекорды предыдущих не только по размаху, но и по количеству первых лиц. В Астане соберутся 29 президентов. Всего в Казахстане ждут делегации 56 стран. Именно столько государств с момента основания ОБСЕ, то есть с 1973 года, входят в эту организацию. Беларусь является полноправным участником ОБСЕ с 1992 года.

Абдрахим Бакытжан, ректор Евразийского национального университета (Казахстан):

Последний саммит прошел в Стамбуле и после этого организация подвергалась разной критике с разных сторон. Сегодняшнее проведение саммита — это возможность собраться главам государств и обсудить вопросы по дальнейшему совершенствованию работы этой организации. ОБСЕ, как живая организация, конечно же, нуждается в совершенствовании своих методов работы, способов работы. Она должна больше сделать акцент на вопросах сотрудничества.

Астана к масштабному событию готовится уже давно. Опыта приема такого числа высокопоставленных гостей у казахстанской столицы до этого не было. Несмотря на это, столичные власти обычных горожан от неудобств постарались уберечь. 1 и 2 декабря в Астане объявили выходными днями. Школьникам тоже повезло. До 5 декабря продлили каникулы.

Сложнее всего в эти дни астанинской воздушной гавани. Одних только самолетов делегаций стран-участниц саммита более семидесяти. Поэтому все внутренние авиарейсы в столицу Казахстана отменили. Астанинский аэропорт принял уже около 20 делегаций. В числе первых американская миссия, во главе с госсекретарем США Хиллари Клинтон, делегации из Таджикистана, Азербайджана,Финляндии, Германии и Австрии.

В Астане уже приземлился и белорусский борт №1. Александр Лукашенко 1 и 2 декабря примет участие в саммите. На завтра у главы белорусского государства запланированы также и несколько двусторонних встреч. Планируется и выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании саммита.

Что же касается повестки форума — она тоже обширная. За время 11-летнего перерыва накопилось много вопросов. Обсудят ситуацию в Афганистане, конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, вопросы сокращения вооружений, борьбы с новыми угрозами. Рассмотрят и будущий план действий организации. И это далеко не весь список тем.

Марк Перрен де Бришамбо, генеральный секретарь ОБСЕ:

Это благоприятная возможность для обсуждения вопросов на всех уровнях, между всеми участниками организации. Проведение встречи в Астане, безусловно, позволяет сделать акцент на проблемах, которые являются общими.

Не останутся без внимания на форуме и вопросы так называемой «третьей корзины» ОБСЕ — человеческого измерения. По-прежнему актуальны вопросы миграции и методы борьбы с торговлей людьми.

Однако, какой бы не была повестка форума, и какие бы решения на нем не были приняты сам факт проведения такого совещания глав государств эксперты уже окрестили событием крайне важным не только в европейской, но и в мировой истории. Да что уж говорить, в Астане новорожденного назвали в честь саммита ОБСЕ. Имя ребенку решили дать на память об историческом событии.