На первом заседании первой парламентской сессии четвертого созыва депутаты выбрали спикера

Им стал экс-губернатор Витебской области Владимир Андрейченко. Сегодня они находят свои места в Овальном зале по табличкам на столах. Свое право на место в истории белорусского парламентаризма они будут подтверждать в течение следующих 4 лет. Победа на выборах — это только хорошо взятый старт. Депутаты избранные повторно знают это на собственном опыте.



Пока вместо спикера на трибуне председатель ЦентризбBркома Лидия Ермошина. Она отмечает и высокий уровень образованности, и профессионализм парламентариев нового четвертого созыва. В целом, депутатский корпус помолодел, в нем стало больше женщин. Состав обновился более, чем на половину. Что, по мнению Лидии Ермошиной, свидетельствует о преемственности, а также о динамичном развитии национального парламента.



Менее месяца назад белорусы проголосовали "за" них. А сегодня уже их очередь сделать свой выбор. Кульминация каждого первого заседания парламента нового созыва — выборы председателя. Сегодня все симпатии были на стороне экс-губернатора Витебской области Владимира Андрейченко. Коллеги отмечают и его опыт в госстроительстве и талант сильного хозяйственника. Сам же Владимир Павлович в своей предвыборной речи говорит о 3-х непременных составляющих настоящего профессионального парламента: государственная ответственность, здравый смысл и народный интерес.



Вице-спикером нового созыва был выбран Валерий Иванов, занимавший ранее должность председателя Шкловского райисполкома. Предварительно договорились о числе и о составе постоянных комиссий. Их будет 14, и каждый депутат сможет развивать и совершенствовать национальное законодательство именно в той сфере, в которой лучше всего разбирается.