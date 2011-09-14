На папу римского и на четырех высокопоставленных священников Ватикана подали в суд в Гааге

Во вторник в Международный уголовный суд в Гааге была подана жалоба на папу римского Бенедикта XVI, государственного секретаря Святого престола и еще двух высокопоставленных священников Ватикана от лица жертв сексуального насилия, передает The Guardian. Правозащитники, представляющие интересы жертв священников-педофилов, утверждают, что священнослужители Римско-католической церкви скрывали факты растления несовершеннолетних. Заявители обвиняют священников в преступлениях против человечности.

Святой престол был впервые упомянут в последнем ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International. В документе были представлены широко распространенные доказательства сексуального насилия над детьми членами духовенства за последние десятилетия и отмечался «устойчивый провал» католической церкви на пути исправления.

Реакции Ватикана на поданную в Гаагский суд жалобу пока не последовало.