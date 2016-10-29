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На оперативном сборе командования Вооруженных сил Беларуси продемонстрировали спецкомплекс «ГРОЗА»

29 октября 2016 11:30
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Новости Беларуси. Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил прошёл в Беларуси. Его участники ознакомились с основными принципами проведения учебных занятий, в том числе в рамках организации боевого слаживания на полигонах и в подразделениях. Здесь же демонстрировались образцы современной техники. В частности,

специальный комплекс «ГРОЗА». Радар не только может выявить в небе беспилотник, но и перенаправить его в любую точку.

Аналогов в мире нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Офицеры настраиваются на следующий учебный год. Мы формулируем проблемы, которые испытывали в течение года и находим пути решения этих проблем, которые в следующем году мы обязаны просто решить. Для того, чтобы главный вопрос,

главное предназначение Вооруженных сил – повышение обороноспособности нашей страны, защита нашей страны – были на самом высоком уровне.

# Андрей Равков # Вооруженные силы Республики Беларусь

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