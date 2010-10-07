На одного потенциального кандидата в Президенты Беларуси стало меньше

Пенсионер Пётр Борисов заявил, что его инициативная группа собирать подписи больше не будет.

В Центризбиркоме Беларуси эту информацию подтвердили.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня в средствах массовой информации появилась информация о том, что один из потенциальных кандидатов, у которого небольшая инициативная группа — всего 110 человек — якобы снимается с предвыборной гонки и прекращает сбор подписей. Я думаю, здесь данный гражданин реально оценил возможности своей группы, так как, действительно, собрать 100 тысяч подписей, имея такую незначительную группу поддержки, достаточно сложно. И на сегодняшний день продолжают предвыборную борьбу не 17, а 16 инициативных групп.