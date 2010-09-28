На места в территориальные избиркомы претендует больше 2,5 тысяч человек

Главный критерий отбора – опыт работы в избиркоме. Большинство претендентов — представители общественных объединений и политических партий. «Партийцев», к слову, стало больше, чем в прошлую президентскую кампанию.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если сравнивать порядок формирования комиссий, то могу сразу сказать, что он существенно демократизировался в силу того, что в законе появились определенные критерии включения в состав избирательной комиссии. Например: не более 1/3 состава комиссии – государственные чиновники, не менее 1/3 – представители общественных объединений и политических партий. А субъекты, выдвинувшие представителей в состав избирательной комиссии, вправе присутствовать на заседаниях исполкомов и местных советов.

В ближайших планах ЦИКа – постановление о доходах кандидатов. Разбежка между цифрами в декларации и реальности до 20% будет считаться несущественной. Нынешняя активность политкампании проходит в рамках «умеренной». Более «наглядной» предвыборная гонка станет уже 30 сентября, когда начнут собирать автографы граждан в поддержку будущих кандидатов. На рынках, вокзалах, в торговых центрах. Пикеты могут располагаться везде, где не запрещено местными властями. Исполкомы должны определиться со списком таких точек до 29 сентября. Центризбирком заранее гарантирует лояльность претендентам в кандидаты на любом этапе.



Чтобы потенциальные кандидаты стали реальными претендентами на высший пост в стране, нужно собрать 100 тысяч подписей. Этот этап называют одним из самых напряженных для выдвиженцев. Поэтому Центризбирком настоял на том, чтобы разрешить пикеты по сбору подписей, которые ранее были исключены из списка разрешенных мест из соображений безопасности.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, телекомпания СТВ