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На Кубе начался саммит Движения неприсоединения

12 сентября 2006 08:42
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В саммите Движения неприсоединения, который начался 11 сентября на Кубе примут участие около 50 глав государств и правительств. Форум продлится до 16 сентября. Ожидается, что на нем будет принят ряд важных документов.
Во встрече министров иностранных дел государств-участников Движения неприсоединенияпримет участие  глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Мартынов.
На саммите обсудят проблемы восстановления многополярного мира. Этот вопрос стоит первым в повестке дня. Кроме того, планируются дискуссии о ситуации в Ираке, израильском вторжении в Ливан и экономической блокаде Кубы Соединенными Штатами.

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