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На избирательные участки сегодня доставят бюллетени для голосования

13 декабря 2010 07:31
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Для нынешних президентских выборов их издали порядка 7,5 миллионов. Это количество превышает количество избирателей, но не более чем на 5%, как того требует законодательство.

Сначала бюллетени доставили в областные избиркомы, затем в районные, а сегодня передадут непосредственно на участки.

Напомним, досрочное голосование по всей стране начнется уже завтра, выборы Президента Беларуси состоятся 19 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

С сегодняшнего дня на усиленный режим несения службы переходит милиция и внутренние войска. Стражи порядка будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и охранять бюллетени. А после подсчета голосов обеспечат их безопасную перевозку.

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