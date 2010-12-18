На избирательном участке в Москве досрочно голосовали около 130 человек в день

Белорусы, которые волею случая в эти дни оказались за рубежом, тоже смогут отдать голос своему кандидату. За пределами республики образованы 44 избирательных участка. Причем, география довольно обширна — Италия, Германия, Китай, США, Великобритания, Латвия, Польша, Россия — всего 34 страны.

Для Анатолия Ивановича Ярмоленко декабрь — самый насыщенный месяц. Гастроли, съемки для новогодних телепередач — в графике артиста яблоку негде упасть. А быть в день выборов в Минске возможным не представляется. Зато по приезду в Москву первая точка маршрута мэтра белорусской эстрады — избирательный участок.

Белорусы голосуют в Москве досрочно весьма активно: в день отдать свой голос приходит около 130 человек. Делают выбор заранее по разным причинам: кто-то здесь в командировке, кто-то приехал в гости к родственникам.

Среди тех, кому довелось досрочно голосовать в Москве, особенно много молодежи. В основном — студенты столичных вузов. Для некоторых из них эти выборы — первые. А потому особенно важные.

Алеся Концевая, избиратель:

В моей жизни это первое голосование в выборах Президента.

Сделать свой выбор и отдать свой голос сюда, в Москву, приезжают белорусы, оказавшиеся не только в столице, но и в других российских городах и областях. И ехать порой приходится на довольно дальние расстояния. Всего же в России вместе с московским действует еще три избирательных участка: в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Калининграде.