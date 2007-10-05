На Гожском полигоне стартуют командно-штабные учения

Противодействие терроризму и ликвидация банд-формирований - основная цель командно-штабных учений, которые начинаются в Беларуси.

Направленность всех этапов учений по взаимодействию вооружённых сил с силовыми структурами носит исключительно оборонительный характер. На территории Западного оперативного командования, масштабные манёвры будут проходить на Гожском полигоне. Первые военнослужащие уже прибыли к местам учений.

"В преддверии учений на Гожском полигоне состоится митинг, посвящённый учениям. Будет зачитано обращение военного совета ЗОКа и ветеранов к военнослужащим принимающим участие в учениях. Данное мероприятие необходимо в плане поддержания морального духа участников учений, создание необходимой обстановки. Планируется активное участие общественных организаций в плане информационного обеспечения проходящих учений", - сообщил старший офицер отдела идеологической работы Западного Оперативного Командования Лапенок.

Мероприятие пройдет в два этапа. Сначала будет отработана тактика применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в условиях нарастания военной угрозы. Второй этап - применение сил и средств в военное время в условиях противодействия десантно-диверсионным силам и незаконным вооруженным формированиям.

Всего в учении будут задействованы около 7,5 тысяч военнослужащих, более тысячи единиц бронетанковой и автомобильной техники, 16 самолетов и вертолетов. Планируется участие в учениях группы офицеров Вооруженных Сил России.

