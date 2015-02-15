На Донбассе вступил в силу режим прекращения огня: люди спали в непривычной тишине

Новости Украины. Режим прекращения огня начал действовать 15 февраля с полуночи.

Из самопровозглашённой Луганской народной республики за это время пока не приходило ни одного сообщения об обстрелах.

В Донецкой области ситуация немного иная. В целом там перемирие соблюдается, кроме района Дебальцево. Там сегодня звучали единичные выстрелы. В самом Донецке спокойно.

Боевые действия во всех окрестностях города прекращены в соответствии с Минскими договоренностями. Звуков стрельбы не слышно. На маршрутных линиях в городе запущен транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров в режиме "выходного" дня.

Аварийные бригады энергетиков восстанавливают разрушенные коммуникации, пострадавшие от боевых действий.

А тем временем то, как соблюдается перемирие на юго-востоке Украины по телефону намерены обсудить лидеры так называемой "нормандской четвёрки". Такая договорённость была подтверждена в ходе беседы Владимира Путина с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель накануне поздно вечером. В телефонном разговоре президенты России, Франции и канцлер Германии акцентировали важность соблюдения конфликтующими сторонами всех положений документа, подписанного в Минске контактной группой.

Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел в Минске на этой неделе. Переговоры длились рекордные 16 часов. Все участники встречи заявили, что встреча получилась крайне плодотворной и ее результаты помогут урегулировать кризисную ситуацию на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.