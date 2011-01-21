На церемонию инаугурации Президента Республики Беларусь приехали более 2,5 тысяч человек. Мнения некоторых гостей

Члены Правительства, парламентарии, представители религиозных конфессий, политических партий, общественных объединений, зарубежные гости и делегации приехали со всех регионов Беларуси. На торжественную церемонию инаугурации во Дворце Республики собралось более 2,5 тысяч человек.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Вот эта планомерная, четкая, ясная политика на развитие социальной сферы, на развитие здравоохранения дала свои результаты. И на сегодняшний день молодые врачи, которые приходят в наш цех, четко знают, чего хотят. Они четко знают, как этого достичь. И они уверены, что существующая атмосфера и существующая обстановка в стране позволит им этого достичь.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Здесь народ решал, кто будет Президентом. И вот сейчас еврокомиссия, Евросоюз что-то говорят, а это маразматизм чистой воды.

Все равно все решает народ, кто будет во главе государства. Народ решает тогда положительно, когда человек работает для народа. И это продемонстрировано за эти дни.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

То, что приобретает страна, то, что зарабатывает страна, то, что создается в стране, направляется именно во имя большинства, во имя всех жителей. И это реализуется и через те величественные объекты, которые появились за эти годы, через улицы, скверы, миллионы квадратных метров жилых домов, через реальные доходы населения. Поэтому, естественно, что жители Беларуси поддержали и поддерживают действующего Президента.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств:

В целом, мы считаем, что продолжение курса Беларуси на развитие экономики республики, на укрепление дружественных, добрососедских, братских связей между государствами СНГ отвечает интересам как народов Беларуси, так и народов государств содружества.

Инаугурация Александра Лукашенко: комментарии Николая Бордюжи и Геннадия Зюганова

Инаугурация Александра Лукашенко - Президента Беларуси