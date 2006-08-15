На Ближнем Востоке обострились гуманитарные проблемы

Около полумиллиона человек нуждаются в оказании немедленной медицинской помощи. Главные задачи - эвакуация раненых, поиск тел под развалинами, доставка воды, медикаментов и горючего.

Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер оценил ситуацию в этой стране как крайне сложную. Он отметил, что его организация до сих пор не располагает данными о судьбе трех израильских солдат, похищенных в конце июня. Красный Крест готов выступить в роли посредника на переговорах об их освобождении или обмене.

Лига арабских государств в ближайшие дни намерена провести совещание на уровне глав МИД по вопросам содействия Ливану в восстановлении разрушенного войной хозяйства, а также реализации резолюции Совбеза ООН об урегулировании ситуации в зоне ливано-израильского конфликта.

