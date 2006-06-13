На белорусско-российской границе установят временные посты пропуска подакцизных грузов

Государственный таможенный комитет и департамент охраны МВД Беларуси приняли решение установить временные посты на белорусско-российских пунктах пропуска. Эта мера принята во избежание нарушений белорусского законодательства в области транзита подакцизных грузов через территорию республики. Сотрудники, несущие пост на всех грузовых погранпереходах, будут объяснять российским водителям необходимость оформления сопровождения в том случае, если транзитом через Беларусь перевозятся подакцизные товары. Эти временные посты будут действовать до тех пор, пока на законодательном уровне не разработают механизм информирования российских грузоперевозчиков о необходимости заказывать конвой для передвижения по территории нашей республики.