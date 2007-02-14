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На белорусско-российской границе снова очереди

14 февраля 2007 12:06
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Россия отменила для Беларуси ранее действовавшую процедуру оформления временного ввоза в Смоленскую область белорусских автомобилей по месту приезда. Это привело к образованию очередей на белорусско-российской границе. Ранее действовало послабление, позволявшее оформлять процедуру временного ввоза автомобилей, следующих не далее Смоленской области, либо в пунктах таможенного оформления, либо по месту приезда. Сейчас это послабление для Беларуси отменено, и в Государственном таможенном комитете Беларуси, затрудняются ответить, чем продиктовано такое решение России.

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