На белорусско-российской границе снова очереди

Россия отменила для Беларуси ранее действовавшую процедуру оформления временного ввоза в Смоленскую область белорусских автомобилей по месту приезда. Это привело к образованию очередей на белорусско-российской границе. Ранее действовало послабление, позволявшее оформлять процедуру временного ввоза автомобилей, следующих не далее Смоленской области, либо в пунктах таможенного оформления, либо по месту приезда. Сейчас это послабление для Беларуси отменено, и в Государственном таможенном комитете Беларуси, затрудняются ответить, чем продиктовано такое решение России.