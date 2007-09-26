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На Байконуре стартуют антитеррористические учения

26 сентября 2007 07:40
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В Казахстане начинается оперативно-стратегическое командно-штабное учение подразделений СНГ "Байконур - антитеррор-2007". На первом этапе органы безопасности и спецслужбы Беларуси, России и Казахстана будут выявлять условных террористов. По сценарию они должны захватить кислородно-азотный завод на территории комплекса "Байконур" и рабочий персонал в качестве заложников.

На втором этапе учения заложников освободят, а террористов нейтрализуют. Байконур - критически важный объект, поэтому антитеррористический центр СНГ решил отработать меры по усилению его защиты.

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