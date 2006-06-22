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На аэродроме в Мачулищах приземлился <Шмель>

22 июня 2006 14:36
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На аэродром Мачулищи прилетел глава российского военного ведомства Сергей Иванов. В Беларусь он прибыл для участия в заседании Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ. Вице-премьер также будет наблюдать за активной фазой учений <Щит Союза-2006> восточной группировки ОДКБ, которая пройдет в субботу. В Беларусь Сергей Иванов прилетел на самолете-разведчике А-50. По словам министра <прибыл он на попутном транспорте>. Самолет по прозвищу <Шмель> будет участвовать в учении. Полетом глава российского военного ведомства остался доволен.

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