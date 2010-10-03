Н. Лозовик: При сборе подписей можно расхваливать претендента, но запрещается раздавать агитационный материал

30 сентября стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов на главный пост в стране. В предвыборную гонку включились 17 претендентов — именно столько инициативных групп зарегистрировал Центризбирком. Самая маленькая состоит из немногим более 100 человек, самая большая — из более 10 тысяч.

В сравнении с предыдущей президентской кампанией их размеры и количество увеличились. В 2006 году ЦИК зарегистрировал всего 8 инициативных групп. Схватка за президентское кресло, кажется, обещает быть жаркой.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Партии тоже проявили е большую активность, чем в 2006 году: из 15 зарегистрированных в настоящее время партий выдвинули своих кандидатов 10. В 2006 из 17 политических партий в комиссии выдвигали только 9.

Впрочем, списки сборщиков отдельных кандидатов похожи как однояйцевые близнецы. Например, две инициативные группы разных претендентов состоят из 1300 одних и тех же людей. Дело здесь в том, что некоторые особо проворные граждане будут ходить по подъездам с двумя, тремя и даже четырьмя подписными листами. Впрочем, закон им это разрешает. Непонятно другое: кто кому «одолжил» сборщиков автографов и за сколько. А так, новое законодательство предлагает самый обширный выбор политически активным гражданам в борьбе за свои голоса.

Особенность этой предвыборной кампании еще и в том, что инициативные группы получили «крышу над головой». На дворе все-таки осень, и подземные переходы очень хороши, как импровизированные офисы для сборщиков подписей. Всегда людно, можно укрыться от дождя. Хотя раньше устанавливать здесь пикеты было запрещено. Самыми «хлебными» считаются подземные переходы у метро, площадей в и вокзалов.

Собирать подписи при помощи пикетов можно практически везде. Исключения из этого правила определяет местная власть. В Минске, например, пикетировать не получится всего на трех площадях — Октябрьской, Победы и Независимости. Чтобы развернуть агитационный щит, придется отойти от резиденции Президента на 200 метров. А от зданий прокуратуры, судов и милиции — на 50. В остальном, город в полном распоряжении пикетчиков. Но, конечно, гарантий, что это сильно поможет тому или иному кандидату, нет.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Решения исполкомов, где ограничений было много — эти решения пересмотрены.

Поэтому для сбора подписей инициативным группам созданы и создаются максимально удобные условия. Говорить о полном удобстве, конечно, не приходится: сами по себе условия сбора подписей — не прогулка. Тут уже ни законодатель, ни исполнительная власть ничего улучшить не могут, потому что это напряженная и физически, и морально работа, которую группам придется преодолеть — 100 тысяч подписей собрать нелегко.

Более демократичным называют в ЦИКе и нынешний порядок создания территориальных комиссий. Чиновников в их составе уже не может быть более трети, а представителей общественных организаций наоборот — не может быть менее трети. По сравнению с 2006 годом конкурс среди желающих собирать автографы у населения вырос. Выходит где-то 1,3 человека на место. По стране создано 155 территориальных комиссий.

Люди, которые и будут рабочими лошадками политкампании, разделились следующим образом. Почти 44% инициативных групп — это представители общественных объединений и политический партий. Граждане, не представляющие никаких организаций, составляют 40% состава инициативных групп. И менее 16% — это выдвиженцы от трудовых коллективов. Сейчас все они вооружены удостоверениями, подписными листами и инструкциями ЦИКа.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У каждого члена инициативной группы должно быть удостоверение, выданное Центральной избирательной комиссией. Оно подписано Председателем избирательной комиссии Ермошиной. Вы вправе потребовать у члена инициативной группы и его документ, удостоверяющий личность — паспорт или другое удостоверение.

В подписном листе обязательно должна быть заполнена верхняя часть с данными о кандидате и информация о сборщике подписей. Избиратель вносит свои данные, ставит дату и расписывается. Заполняется документ на русском или белорусском языке; на улице или дома, было бы желание.

Впрочем, в работе сборщика подписей есть и ограничения.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

При сборе подписей можно говорить все о своем потенциальном кандидате, можно рассказывать его биографию, показывать его фотографию. Но запрещается раздавать агитационный материал. Расхваливать — можно на все лады.

Не терять бдительность в период сбора подписей призывает и милиция. Ведь это одно из излюбленных времен для мошенников. Случалось, что подпись ставилась под документами о купле-продажи квартиры.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:

Если якобы член избирательной группы прикрывает шапку бланка либо бланк у вас вызывает сомнения, то ни в коем случае не ставьте подпись. К сожалению, такие случаи уже происходили.

Еще одно важное отличие от предыдущих политкампаний: заверять сборщику заполненные подписные листы в исполкомах, как раньше, не нужно. Теперь он сам себе заверяющий. Кстати, в состав комиссий уже не могут входить председатели исполкомов, руководители избирательных комиссий, прокуроры. И еще одно важное замечание. Лица, в пользу которых собираются подписи, пока не кандидаты в президенты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Срок регистрации кандидатов завершается 23 ноября. Но я надеюсь, что мы сможем осуществить это действо раньше, и уже за месяц до выборов кандидаты смогут приступить к полноценной предвыборной агитации в соответствии с законом.

Ближайшие планы ЦИКа — принять постановления о декларировании доходов кандидатов, а также правил агитации в госСМИ. Последний день сбора подписей — 29 октября.

Евгений Горин и Николай Сенчило на неделе о том, что подписи, оказывается, тоже по осени считают.