Н. Лозовик: На этих выборах будет присутствовать 183 представителя оппозиционных партий — прогресс очевиден

Наблюдатели на выборах смогут следить за подсчетом голосов с минимального расстояния, а представители партий и общественных объединений наблюдать за выборами в любом избиркоме. Эти решения наряду с другими приняла сегодня Центральная избирательная комиссия Беларуси.

Рассматривался целый пакет предложений от группы граждан, в числе которых и потенциальные кандидаты в Президенты.

Это был первый и самый длительный по обсуждению вопрос. Группа граждан, в числе которых и претенденты на главный государственный пост в стране, предложили сразу шесть проектов, которые, по их мнению, должны сделать выборы еще более прозрачными и открытыми. Часть из них была абсурдной — эти предложения только нарушили бы работу избирательных комиссий или вовсе противоречили законодательству. Но были и рациональные.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Полномочия наблюдателей приведены в полное соответствие с конвенцией о стандартах свободных и справедливых выборов, которые приняты для стран СНГ. Упрощен порядок направления наблюдателей, то есть предоставлены более широкие возможности для тех общественных объединений, которые специализируются в области наблюдения, но, тем не менее, не имеют разветвленных структур.

Предложений прозвучало сегодня много. К примеру, объявлять результаты голосования по каждому бюллетеню вслух. Это неоправданно затянет процедуру подсчета голосов — парировали в ЦИК. Не поддержано и замечание по формированию участковых комиссий, где приоритет отдавать предложено политическим партиям, а не общественным объединениям.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если на прошлых выборах оппозиционных представителей практически не было в составе комиссий — точнее, там был только один представитель ОГП — на этих выборах присутствуют183 представителя оппозиционных политических партий. Прогресс очевиден.

Рассмотрев все предложения, в ЦИК напомнили, что только кандидаты имеют право на бесплатные выступления в СМИ. Их доверенные лица могут участвовать только в дебатах. Запись теле- и радиовыступлений не готовится кандидатами самостоятельно. В противном случае используются их личные фонды — новшество этой кампании — около 35 тысяч долларов, а не госбюджет.

Мария Киселева, заведующий организационно-правовым отделом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Пожалуйста, создавайте избирательные фонды — сегодня законодательство позволяет это. Готовьте продукт. Покупайте эфирное время.

Кстати, почти каждый из потенциальных кандидатов уже потерял около тысячи подписей в свою поддержку. Как заметила Лидия Ермошина, в подписных листах многих соискателей обнаружены грубые ошибки. Одно из нарушений — предоставление не оригиналов, а копий. Все листы, вызывающие сомнение в подлинности, будут направлены на экспертизу.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Пока у всех остается больше 100 тысяч подписей. У господина Провальского, согласно данным территориальной комиссии, всего остается около 700 подписей. А остальное – копии этих 700.

О принятых сегодня решениях будут информированы все избирательные комиссии. К рекомендациям по трактовке Избирательного Кодекса скоро добавятся еще и практические занятия.

ЦИК предложил сегодня для всех участковых комиссий провести также тренинги, где выборы будут смоделированы от начала и до конца, со всеми возможными конфликтными ситуациями. Такие своеобразные учения пройдут до 10 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина: У Провальского осталось только около 700 подписей. Остальное – копии